Las promesas de campaña del líder de Defensores de la Patria tuvieron como eje terminar con los procesos de paz con grupos armados, legalizar el porte de armas para civiles, eliminar ministerios, sacar a Colombia de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas, y recomponer las relaciones entre Colombia e Israel, entre otros.
Javier Milei celebró el triunfo de Abelardo de la Espriella en Colombia
El presidente Javier Milei celebró la victoria de Abelardo de la Espriella en el balotaje en Colombia, por la cual el líder de la derecha sucederá a Gustavo Petro. El referente de Defensores de la Patria se impuso en unos comicios ajustados contra Iván Cepeda por menos de 250.000 votos de diferencia.
En la red social X, el jefe de Estado subrayó el triunfo del ultraderechista en el balotaje en Colombia, en la que más de 42 millones de personas estuvieron habilitadas para votar: "El león y el tigre rugen en Latinoamérica. Felicito enormemente a Abelardo de la Espriella por su histórica victoria en Colombia.".
En tal sentido, se refirió a las políticas de De La Espriella. "Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle basta al crimen organizado transnacional y al narcotráfico. La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás. Viva la libertad carajo", expresó.
El empresario dice defender la Patria, la familia, la economía de libre mercado, la reducción del Estado y la propiedad privada. De la Espriella se opone a la interrupción voluntaria del embarazo, al feminismo, a la eutanasia y a la adopción homoparental.
En campaña prometió cerrar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que procesa a los exguerrilleros y exmilitares que han cometido crímenes de lesa humanidad en Colombia.Como empresario fundó la línea de ropa de lujo masculina De La Espriella Style, la empresa de vino Fratellone, el ron Defensor y el café Hope by Animal Voices. También es uno de los dueños del restaurante Místico. A excepción de su firma de abogados, el conjunto de sus compañías cerró 2025 con pérdidas netas debido a mal desempeño, según publicó el medio local La Silla Vacía.