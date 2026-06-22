Javier Milei celebró el triunfo de Abelardo de la Espriella en Colombia

El presidente Javier Milei celebró la victoria de Abelardo de la Espriella en el balotaje en Colombia, por la cual el líder de la derecha sucederá a Gustavo Petro. El referente de Defensores de la Patria se impuso en unos comicios ajustados contra Iván Cepeda por menos de 250.000 votos de diferencia.

En la red social X, el jefe de Estado subrayó el triunfo del ultraderechista en el balotaje en Colombia, en la que más de 42 millones de personas estuvieron habilitadas para votar: "El león y el tigre rugen en Latinoamérica. Felicito enormemente a Abelardo de la Espriella por su histórica victoria en Colombia.".

En tal sentido, se refirió a las políticas de De La Espriella. "Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle basta al crimen organizado transnacional y al narcotráfico. La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás. Viva la libertad carajo", expresó.

Las promesas de campaña del líder de Defensores de la Patria tuvieron como eje terminar con los procesos de paz con grupos armados, legalizar el porte de armas para civiles, eliminar ministerios, sacar a Colombia de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas, y recomponer las relaciones entre Colombia e Israel, entre otros.