El balance de la actividad del hospital Oscar Costas en el primer semestre del 2026
En el marco de una supervisión realizada por el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, al hospital Oscar Costas, de Joaquín V. González, el equipo gerencial junto al director de Zona Sanitaria Este, Daniel Coria, presentó un balance de la actividad desarrollada por la institución durante el primer semestre de 2026.
Entre el 1 de enero y el 10 de junio, la institución sanitaria registró 36.527 atenciones. Durante ese período, la guardia de emergencias asistió 13.966 consultas, de las cuales 9.171 correspondieron a adultos y maternidad y 4.795 a pediatría. Asimismo, se realizaron 22.561 prestaciones en consultorios externos de distintas especialidades.
Las áreas con mayor demanda fueron odontología, con 4265 consultas; pediatría con 4099; clínica médica con 3.354; ginecología con 2904; trabajo social con 1310; psicología con 977; nutrición con 927; cardiología con 795; traumatología con 576; cirugía general con 540 y fonoaudiología con 529 atenciones, entre otras especialidades.
En materia quirúrgica, el hospital concretó 178 procedimientos. Las intervenciones más frecuentes fueron las cesáreas y las cirugías generales, entre ellas colecistectomías, hernioplastias y apendicectomías.
Asimismo, se registraron 159 nacimientos, de los cuales 55 fueron partos vaginales y 104 cesáreas. Del total de recién nacidos, 82 fueron de sexo femenino y 77 de sexo masculino.
"Estos resultados reflejan una visión sanitaria que prioriza el fortalecimiento de los hospitales del interior. En línea con la política impulsada por el ministro Federico Mangione, trabajamos para acercar servicios y especialidades a la comunidad, garantizando que más gonzaleños, anteños y salteños puedan acceder a una atención oportuna, de calidad y cerca de sus hogares", dijo el gerente general del hospital Oscar Costas, Cristian Aguirre.
Uno de los servicios que evidencia este crecimiento es Hemodiálisis, habilitado en 2025 y convertido en el cuarto centro operativo de estas características en el interior provincial y el sexto en el sistema público.
El sector cuenta con cuatro equipos de diálisis y sillones para tratamiento, sala de lavado de filtros, sanitarios y un espacio destinado al personal de enfermería.
Actualmente, 15 pacientes reciben tratamiento regular en esa institución, seis más que en diciembre de 2025, lo que representa un incremento del 66,7% respecto al semestre anterior
Del total, ocho residen en Joaquín V. González, tres en El Quebrachal, uno en Talavera, uno en Las Lajitas, uno en El Tunal y uno en Gaona. Los usuarios asisten a un promedio mensual de 13 sesiones, de acuerdo con indicación médica, lo que representa aproximadamente 1.173 prestaciones realizadas durante el primer semestre.
La estrategia de inmunización constituyó otro de los ejes de trabajo del hospital y los centros de salud del área operativa. Hasta el 10 de junio se aplicaron 9.611 dosis de vacunas del Calendario Nacional y de campañas especiales, incluyendo la vacunación contra el dengue. La vacuna antigripal concentró el mayor porcentaje de aplicaciones (26,4%), seguida por fiebre amarilla (7,3%), meningococo (7,1%), neumococo (5,8%) y triple viral (5,4%).
En articulación con programas de la cartera sanitaria provincial, también se desarrollaron acciones de prevención y promoción de la salud.
A través de operativos territoriales se colocaron 200 implantes subdérmicos y se efectuaron 60 mamografías gratuitas, mediante el camión oncológico para favorecer la detección temprana del cáncer de mama.
Durante el semestre también se concretaron diversas acciones destinadas a fortalecer la infraestructura y los servicios del hospital. Entre ellas, la instalación de fibra óptica para mejorar la conectividad digital del nosocomio y del centro de salud de Salta Forestal; la inauguración del consultorio de Fonoaudiología; la incorporación de Hematología como nueva especialidad médica; y la puesta a punto y reparación de los equipos odontológicos del hospital y de los centros de salud de barrio San Antonio, Coronel Olleros y Salta Forestal.
Además, se reforzará la iluminación del predio hospitalario mediante la incorporación de 14 farolas solares donadas por la Cooperadora Amigos del Hospital.
Por otra parte, se entregó nueva indumentaria quirúrgica para el personal de Quirófano y se incorporó equipamiento informático destinado a optimizar los procesos administrativos y asistenciales del servicio.
El titular de la cartera sanitaria provincial anunció que, El Gobierno de la Provincia trabaja para incorporar un tomógrafo y terapia intensiva en el nosocomio este año.
Sobre el hospital
El hospital Oscar Costas brinda cobertura sanitaria a alrededor de 26 mil habitantes de Joaquín V. González, Salta Forestal, Ceibalito, Coronel Olleros y parajes cercanos. Asimismo, como establecimiento de referencia de la Zona Sanitaria Este, recibe derivaciones de El Quebrachal, Apolinario Saravia, Las Lajitas y General Pizarro, ampliando su área de influencia a cerca de 50 mil habitantes.
Entre los servicios que se prestan en el nosocomio, se encuentran Neurología Pediátrica y de Adultos, Oftalmología, Infectología, Reumatología, Endocrinología, Cardiología, Psiquiatría, Dermatología, Nefrología, Diabetología y Hematología.
También, Clínica Médica, Pediatría, Ginecología, Anestesia, Cirugía, Salud Mental, Bioquímica, Nutrición, Odontología, Enfermería, APS, Rayos X, Obstetricia, Fonoaudiología, Farmacia, Instrumentación Quirúrgica, Trabajo Social, Cocina, Mantenimiento y Parque Automotor.