El balance de la actividad del hospital Oscar Costas en el primer semestre del 2026

En el marco de una supervisión realizada por el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, al hospital Oscar Costas, de Joaquín V. González, el equipo gerencial junto al director de Zona Sanitaria Este, Daniel Coria, presentó un balance de la actividad desarrollada por la institución durante el primer semestre de 2026.

Entre el 1 de enero y el 10 de junio, la institución sanitaria registró 36.527 atenciones. Durante ese período, la guardia de emergencias asistió 13.966 consultas, de las cuales 9.171 correspondieron a adultos y maternidad y 4.795 a pediatría. Asimismo, se realizaron 22.561 prestaciones en consultorios externos de distintas especialidades.

Las áreas con mayor demanda fueron odontología, con 4265 consultas; pediatría con 4099; clínica médica con 3.354; ginecología con 2904; trabajo social con 1310; psicología con 977; nutrición con 927; cardiología con 795; traumatología con 576; cirugía general con 540 y fonoaudiología con 529 atenciones, entre otras especialidades.

En materia quirúrgica, el hospital concretó 178 procedimientos. Las intervenciones más frecuentes fueron las cesáreas y las cirugías generales, entre ellas colecistectomías, hernioplastias y apendicectomías.

Asimismo, se registraron 159 nacimientos, de los cuales 55 fueron partos vaginales y 104 cesáreas. Del total de recién nacidos, 82 fueron de sexo femenino y 77 de sexo masculino.

"Estos resultados reflejan una visión sanitaria que prioriza el fortalecimiento de los hospitales del interior. En línea con la política impulsada por el ministro Federico Mangione, trabajamos para acercar servicios y especialidades a la comunidad, garantizando que más gonzaleños, anteños y salteños puedan acceder a una atención oportuna, de calidad y cerca de sus hogares", dijo el gerente general del hospital Oscar Costas, Cristian Aguirre.

Uno de los servicios que evidencia este crecimiento es Hemodiálisis, habilitado en 2025 y convertido en el cuarto centro operativo de estas características en el interior provincial y el sexto en el sistema público.

El sector cuenta con cuatro equipos de diálisis y sillones para tratamiento, sala de lavado de filtros, sanitarios y un espacio destinado al personal de enfermería.

Actualmente, 15 pacientes reciben tratamiento regular en esa institución, seis más que en diciembre de 2025, lo que representa un incremento del 66,7% respecto al semestre anterior