La escultura "Autorretrato Mediático" de Marta Minujín ya se encuentra en nuestra ciudad

La Municipalidad de Salta y la reconocida artista Marta Minujín firmaron el convenio de donación mediante el cual la obra «Autorretrato Mediático» pasó a integrar el patrimonio cultural de la ciudad.

El acuerdo fue suscripto por el intendente Emiliano Durand y la artista, quien cedió la escultura en forma gratuita para su emplazamiento permanente en la capital salteña. La Municipalidad será la responsable de su instalación, conservación y preservación, respetando la integridad material, estética y conceptual de la obra.

En la oportunidad, el jefe comunal entregó a Marta Minujín la distinción de Huésped de Honor de la ciudad de Salta, en reconocimiento a su destacada trayectoria y al invaluable aporte que realiza al patrimonio cultural de la capital con la donación de esta obra.

La escultura, realizada en hierro con detalles de neón, mide 3,57 metros de altura, 2,50 metros de ancho y 3,20 metros de profundidad. Su incorporación representa un importante aporte al patrimonio artístico de la ciudad y permitirá que vecinos y visitantes disfruten de una obra de una de las máximas referentes del arte contemporáneo argentino.

Al finalizar la reunión con el intendente, la artista dio detalles de por qué eligió a la ciudad para hacer la donación de su obra.

«Empecé por arriba y voy a ir por todas las provincias, porque quiero que todo el país tenga una obra mía. Amo Salta desde siempre, por eso decidí donar mi Autorretrato Mediático. Es una obra interactiva: las personas podrán escanear un código QR, responder un test y descubrir quiénes pensaron de manera similar”, sostuvo.

La reconocida artista participará de la tercera edición de Expresarte donde presentará «Autorretrato mediático», mañana sábado 20 de junio, de 16 a 22, en el Paseo Ex Palúdica, con entrada libre y gratuita.