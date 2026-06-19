Un megaoperativo de tránsito secuestró a más de 40 motos
La Municipalidad, a través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, realiza distintos controles con el objetivo de continuar fortaleciendo la seguridad y el orden en la ciudad.
Ayer por la tarde se secuestraron 41 motos en el marco de un megaoperativo conjunto con la Policía. El procedimiento se desarrolló en diferentes zonas críticas de la ciudad:
COMISARÍA Nº 5
B° SOLIDARIDAD ETAPA I, II, III, IV
- Punto 1: Avda. Discépolo altura Mza. 334 E sobre Avda. 120
- Punto 2: Av. Enio Pontussi y RP 26
- Punto 3: Av. Enio Pontussi y Discépolo
- Punto 4: Av. Pontussi y Fortín Amblayo
- Punto 5: Ragone altura del Hospital Papa Francisco
B° PRIMERA JUNTA
- Punto 6: Playón de 1ra Junta altura Mza 506 C
B° LIBERTAD
- Punto 7: RP 26 y Fortín San Carlos (frente a la casona)
B° GAUCHITO GIL
- Punto 8: Discépolo altura del CIC del B° Gauchito Gil
B° JUSTICIA
- Punto 9: Al lado de la bomba de agua frente a la Mza. N B° Justicia
B° SANIDAD
- Punto 10: Avda. Dr. Albert Sabin altura de la Mza. 501 B° Sanidad
COMISARÍA Nº 2
B° JUAN CALCHAQUI
- Punto 1: J. V. Gonzalez y Lucio Mansilla
- Punto 2: Ingreso de RP 26 sobre Av. Felipe Varela y Lucio Mansilla
B° SANTA CECILIA
- Punto 3: Av. Discépolo y Agustín Magaldi
B° CÍRCULO VII
- Punto 4: Díaz Villalba y Lucio Mansilla
B° DEMOCRACIA
- Punto 5: Olivera y Lucio Mansilla
B° SIGLO XXI
- Punto 6: Martin Fierro y Ángel Vargas
B° SAN BENITO
- Punto 7: Díaz Villalba y Ragone
- Punto 8: Avda. Discépolo y Espinoza
B° SAN FCO SOLANO
- Punto 9: Av. Ragone y Felipe Varela
B° NORTE GRANDE
- Punto 10: Angel Vargas y Juncosa
Durante el operativo se realizaron controles de alcoholemia y se verificó el uso de casco, luces reglamentarias y la documentación correspondiente.
Cabe destacar que las sanciones para los infractores son severas, tanto en lo económico como en las inhabilitaciones, con el objetivo de promover una mayor conciencia vial.
Desde el área indicaron que este tipo de operativos continuarán realizándose para reforzar la prevención y concientización en la comunidad.