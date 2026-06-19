Exitosa Primera Feria de la Carne en Salta

La Municipalidad de Salta realizó con gran éxito la 1era edición de la Feria de la Carne en plaza España, donde más de 10 mil vecinos accedieron a productos de carne vacuna, pollo y pescado con descuentos de hasta el 50%. Durante la jornada estuvieron presentes el intendente, Emiliano Durand y el gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz, quienes recorrieron los distintos puestos, dialogaron con los vecinos y acompañaron a los productores participantes.

La propuesta, impulsada para acompañar la economía de las familias salteñas, registró una masiva concurrencia desde las primeras horas de la mañana y superó ampliamente las expectativas tanto de la organización como de los productores participantes.

El jefe de Gabinete municipal, Juan Manuel Chalabe, destacó que la iniciativa surgió como respuesta a una necesidad concreta de los vecinos. «La carne dejó de ser una alternativa para muchas familias, no por elección sino por la situación económica. Por eso impulsamos esta feria con descuentos de hasta el 50% para que más salteños puedan acceder a productos de calidad», expresó.

Asimismo, remarcó que, debido al éxito de la convocatoria, la feria continuará en distintos puntos de la ciudad. «Será una feria itinerante y próximamente estaremos informando la próxima fecha y el próximo lugar», adelantó.

Los productores también celebraron la importante demanda registrada durante la jornada. Lisandro Aranda, propietario de la distribuidora de pollo, resaltó que las ventas superaron ampliamente las expectativas y destacó la iniciativa municipal. «Nos sumamos para que la gente pueda acceder a precios mayoristas. Estamos sorprendidos por la cantidad de personas que asistieron; fue mucho más de lo que esperábamos», señaló.

Entre los asistentes, Gladys, vecina de La Caldera, contó que viajó el día anterior para poder llegar temprano a la feria y aprovechar las ofertas. «Compré todo lo que buscaba. Los precios están muy bien, la atención fue excelente y todo estuvo muy bien organizado. Les diría a los vecinos que vengan porque realmente conviene», manifestó.

La primera Feria de la Carne reafirma el compromiso del municipio de generar acciones que permitan aliviar el bolsillo de los vecinos, facilitando el acceso a alimentos de calidad a precios accesibles.