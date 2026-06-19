El presidente Javier Milei mantiene este viernes una reunión con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Quinta de Olivos, en un encuentro que se produce en medio de la creciente presión política y judicial que enfrenta el funcionario por la causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.
Javier Milei se reúne con Manuel Adorni en la Quinta de Olivos
PolíticaHace 9 horasPrensa
El Presidente mantiene un encuentro con el jefe de Gabinete en la residencia oficial. La reunión se produce mientras continúan las repercusiones políticas y judiciales que rodean al funcionario.
El encuentro tiene como eje formal el seguimiento de la gestión y la agenda legislativa del Gobierno. Sin embargo, la reunión ocurre en un contexto especialmente sensible para la Casa Rosada, atravesado por las repercusiones del caso Adorni y por los cuestionamientos que comenzaron a surgir incluso desde sectores habitualmente aliados del oficialismo.
Milei viene ratificando públicamente su respaldo a Adorni. En Casa Rosada aseguran que por ahora el Presidente no evalúa cambios en el Gabinete y que la prioridad sigue siendo recuperar la iniciativa política y legislativa en el Congreso. La reunión de este viernes es leída por distintos sectores como una nueva señal de apoyo del mandatario a uno de sus funcionarios más cuestionados.
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