El Festival Nacional Salta Tierra de Güemes fue declarado de interés municipal

La Municipalidad de Salta realizó la entrega de la declaración de Interés Cultural y Turístico a través de la Resolución N°24 al Festival Nacional Salta Tierra de Güemes, evento que se llevará a cabo el viernes 19 de junio en la Sociedad Rural Salteña y que reunirá a destacados artistas de la música popular argentina.

El evento tiene el propósito de convertirse en un encuentro cultural de referencia, capaz de reunir a salteños y visitantes en una celebración que ponga en valor la figura del héroe gaucho y que, con el tiempo, se consolide como parte del calendario cultural de festivales del país.

El acto estuvo encabezado por el coordinador de la Agencia de Cultura de la Municipalidad de Salta, Gonzalo Corral, junto a representantes de la organización.

La distinción reconoce el aporte cultural, artístico y turístico de una propuesta que busca consolidarse a nivel nacional, promoviendo el legado histórico del general Martín Miguel de Güemes y poniendo en valor las tradiciones y la identidad cultural de la provincia.

“Estamos muy contentos con este festival por su valor cultural y turístico. Representa un punto de encuentro para celebrar a nuestro héroe gaucho y una oportunidad para consolidar un evento que se convierta en referencia para mostrar nuestra cultura y tradiciones a quienes visitan Salta. Poder conjugar nuestro folclore con la figura de Güemes nos llena de orgullo y creemos que será un gran éxito”, señaló Gonzalo Corral.

“Estamos ultimando los preparativos para que el público disfrute de una propuesta de primer nivel, con una cartelera de lujo y toda la infraestructura necesaria. Esta será la primera edición de un evento pensado para los salteños, con la intención de que se incorpore al calendario cultural de la provincia y se convierta en un referente dentro del circuito nacional de festivales”, destacó Alejandro Espejo.

Festival Nacional Salta Tierra de Güemes

El evento tendrá lugar mañana, 19 de junio a las 20:30 horas en la Sociedad Rural Salteña y propone ser una noche histórica de encuentro entre la música popular, la tradición y la identidad cultural de la provincia.

La programación contará con la participación de reconocidos artistas de la escena nacional y regional. Sobre el escenario se presentarán el Chaqueño Palavecino, Lázaro Caballero, Ahyre, Canto del Alma, Alma Carpera, Las Voces del Tineo y Chirettes. Además, como invitados especiales, actuarán Los Playeros.

Las entradas se encuentran disponibles a través de Norteticket.com y en los puntos de venta habilitados de San Silvestre, además de las sucursales de Ronga Hogar ubicadas en Peatonal Alberdi 269 y Peatonal Florida 293.