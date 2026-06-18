Piden juicio político a Manuel Adorni

La diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja para impulsar el juicio político contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La legisladora lo acusó de haber incurrido en mal desempeño y de haber perdido la "idoneidad ética y funcional" para ejercer el cargo.

La presentación, de 13 páginas, se basa en las declaraciones públicas del funcionario sobre fondos no declarados, las rectificaciones de sus declaraciones juradas y las contradicciones entre esos dichos y lo expresado durante su informe de gestión ante el Congreso.

En el escrito, Pagano sostuvo que "un Jefe de Gabinete que admite haber evadido durante años, que ocultó deliberadamente su patrimonio y que mintió ante los representantes del pueblo de la Nación no reúne la idoneidad ética que la Constitución exige para el ejercicio del cargo". La diputada pidió además la producción de pruebas y el avance del procedimiento previsto para estos casos.

Uno de los ejes centrales de la denuncia es una presunta contradicción en las declaraciones de Adorni sobre su patrimonio. Según Pagano, el 29 de abril el funcionario libertario aseguró ante la Cámara de Diputados que "nunca existió ocultación alguna" respecto de sus bienes.