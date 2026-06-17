Insólito: se robó un pony en Mendoza y lo puso a la venta por internet

La Policía Rural de Mendoza allanó una vivienda en San Rafael y rescató a un pony que era ofrecido a la venta a través de una publicación en la plataforma Marketplace. Durante un operativo realizado el lunes en una vivienda ubicada en callejón Iguazú al 1200 se logró recuperar al equino cuyo robo había sido denunciado.
NacionalesEl miércolesprensaprensa

robo-pony-marketplace-detencion-mendoza

De esta manera, personal policial junto a efectivos de la Unidad Investigativa Departamental (UID) secuestraron "un equino macho, raza poni, pelaje overo colorado, orejano y con marca a fuego, cuyas características coincidían con las denunciadas por la víctima", según informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.

La investigación avanzó cuando la Policía recibió información sobre una publicación que mostraba a un poni a la venta a través de Facebook Marketplace. Ese dato permitió orientar las tareas de investigación y reunir los elementos necesarios para solicitar la orden de allanamiento.

El sospechoso fue aprehendido y también se secuestró su teléfono celular. Además, el equino fue trasladado a un corral habilitado por la Dirección de Ganadería, donde quedó resguardado mientras continúan las actuaciones.

Te puede interesar
Boletín de noticias