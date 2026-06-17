Insólito: se robó un pony en Mendoza y lo puso a la venta por internet

De esta manera, personal policial junto a efectivos de la Unidad Investigativa Departamental (UID) secuestraron "un equino macho, raza poni, pelaje overo colorado, orejano y con marca a fuego, cuyas características coincidían con las denunciadas por la víctima", según informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.

La investigación avanzó cuando la Policía recibió información sobre una publicación que mostraba a un poni a la venta a través de Facebook Marketplace. Ese dato permitió orientar las tareas de investigación y reunir los elementos necesarios para solicitar la orden de allanamiento.

El sospechoso fue aprehendido y también se secuestró su teléfono celular. Además, el equino fue trasladado a un corral habilitado por la Dirección de Ganadería, donde quedó resguardado mientras continúan las actuaciones.