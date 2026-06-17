Guardias habituales para la inscripción de nacimientos y defunciones
La subsecretaria del Registro Civil, Fernanda Ubiergo, informó que hoy el organismo mantendrá las guardias que habitualmente funcionan los fines de semana y días no laborables.
Tanto en la sede central de Almirante Brown 160 como en la oficina ubicada en el Hospital Materno Infantil, se atenderá de 8 a 13 para la inscripción de nacimientos y defunciones.
Guardias de identificación
Asimismo, en la sede central de Almirante Brown 160 y en el Centro de Documentación Rápida (CDR) del Paseo Salta, en Limache, funcionarán las guardias de identificación, en el horario de 8 a 13.
Se entregarán 100 turnos por día, por orden de llegada, para la realización de trámites de DNI, nuevos ejemplares, cambios de domicilio, actualizaciones de mayores y menores, y pasaportes.
Inscripción de nacimientos y defunciones
Continuarán funcionando las guardias para la inscripción de nacimientos, de 8 a 13.
Los nacimientos que se produzcan en el Hospital Materno Infantil serán inscriptos en la oficina que el organismo posee dentro de ese nosocomio.
En tanto, en la sede central de Almirante Brown 160, y sin turno previo, se inscribirán los nacimientos ocurridos en el ámbito privado, ya sea en clínicas, domicilios particulares u otros lugares. Además, se realizarán las inscripciones de defunciones.
De esta manera, el Registro Civil garantiza la prestación de servicios esenciales los 365 días del año, asegurando la atención permanente de trámites registrales indispensables para la ciudadanía.
Costos y medios de pago
Desde marzo, los valores de los trámites identificatorios registran una actualización dispuesta por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).
Actualmente, el DNI regular tiene un costo de $10.000, mientras que la modalidad exprés asciende a $26.000. En cuanto al pasaporte, el trámite regular cuesta $100.000 y la versión exprés tiene un valor de $200.000.
Asimismo, algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, beneficio que es validado automáticamente por RENAPER y ANSES al momento de iniciar el trámite.
Se recuerda que todos los pagos deben realizarse exclusivamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.
Finalmente, desde el organismo se informó que tanto los DNI como los pasaportes registran demoras en su entrega. En el caso del DNI, el plazo estimado es de aproximadamente 60 días, mientras que para el pasaporte la demora ronda los 10 días hábiles. Por ello, se recomienda a los ciudadanos contemplar estos tiempos al momento de gestionar sus trámites.
Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación.