Guardias habituales para la inscripción de nacimientos y defunciones

La subsecretaria del Registro Civil, Fernanda Ubiergo, informó que hoy el organismo mantendrá las guardias que habitualmente funcionan los fines de semana y días no laborables.

Tanto en la sede central de Almirante Brown 160 como en la oficina ubicada en el Hospital Materno Infantil, se atenderá de 8 a 13 para la inscripción de nacimientos y defunciones.