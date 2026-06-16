El portero Vozinha ya supera a Tim Payne en seguidores en Instagram

El arquero de Cabo Verde, Josimar Dias, más conocido como Vozinha, pasó de tener cerca de 50 mil seguidores a superar los 6 millones en Instagram, luego de ser la gran figura del histórico empate 0-0 ante España, en el debut de ambas selecciones en el Mundial 2026.

El futbolista de 40 años tuvo una actuación consagratoria frente a la “Roja”, una de las candidatas al título, y sostuvo el cero con una serie de atajadas determinantes que le permitieron al seleccionado africano sumar el primer punto mundialista de su historia.

La repercusión fue inmediata: durante la entrevista posterior al partido con la televisión, Vozinha se enteró de que su cuenta había explotado en seguidores y no pudo ocultar su sorpresa ante el crecimiento masivo que estaba viviendo en tiempo real.

En un primer momento, el arquero fue informado de que ya había superado los 2,3 millones de seguidores, pero la cifra siguió creciendo de manera vertiginosa en las horas posteriores hasta superar los 6 millones, un número incluso mayor a la población total de Cabo Verde.

Vozinha se transformó así en una de las primeras grandes historias humanas del Mundial: un arquero veterano, de bajo perfil internacional, que llegó al torneo con una exposición limitada y terminó convertido en fenómeno global por una actuación memorable.