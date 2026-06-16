En medio de la conmoción y el dolor por la muerte de Gaspar Prim, más conocido como Gaspi, la familia del youtuber sortea una serie de obstáculos para poder repatriar el cuerpo. El trágico hecho ocurrió en Río de Janeiro, tras el choque de dos helicópteros.
Muerte de Gaspi: "El Estado argentino no se va a hacer cargo de la repatriación"
Según explicaron, el proceso de repatriación será complejo y demandará tiempo. “La familia no puede traer hoy el cuerpo. Tiene que atravesar un proceso burocrático bastante extenso, podría demorar una semana a 10 días”, señalaron en América.
En ese sentido, se explicó que el traslado será 100% privado: "El Estado argentino no se va a hacer cargo de la repatriación. No le corresponde. El consulado argentino no tiene injerencia, lo que puede es asesorar y acompañar a la familia. No solo con el cuerpo de Gaspi, sino con el del productor y director Lucas Vignale”.
Además, en Desayuno Americano especificaron que existen numerosos requisitos administrativos para concretar el traslado, considerando que el joven no tenía seguro de vida: “Se necesitan tres certificados. Es mucha data. Muchos trámites. Esto podría salir desde u$s5 mil a 10 mil, porque no se encarga tampoco el Estado brasileño. Se encargan las empresas privadas, funerarias”.