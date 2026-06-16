Muerte de Gaspi: "El Estado argentino no se va a hacer cargo de la repatriación"

Según explicaron, el proceso de repatriación será complejo y demandará tiempo. “La familia no puede traer hoy el cuerpo. Tiene que atravesar un proceso burocrático bastante extenso, podría demorar una semana a 10 días”, señalaron en América.

En ese sentido, se explicó que el traslado será 100% privado: "El Estado argentino no se va a hacer cargo de la repatriación. No le corresponde. El consulado argentino no tiene injerencia, lo que puede es asesorar y acompañar a la familia. No solo con el cuerpo de Gaspi, sino con el del productor y director Lucas Vignale”.