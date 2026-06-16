La ANMAT prohibió un producto de limpieza

Las medidas fueron oficializadas a través de las resoluciones 3665/2026 y 3664/2026 publicadas en el Boletín Oficial. Según informó el organismo, las decisiones buscan proteger la salud pública y evitar la circulación de productos cuya seguridad, trazabilidad y condiciones de elaboración no pueden ser garantizadas.

En el caso del vinagre concentrado, la investigación comenzó a partir de tareas de fiscalización realizadas por áreas técnicas de la ANMAT, que detectaron la comercialización de un producto domisanitario sin la correspondiente autorización sanitaria.

Durante las verificaciones, los inspectores comprobaron que los números de registro exhibidos en el etiquetado no correspondían al producto promocionado. Además, las referencias utilizadas en el envase estaban asociadas a otro artículo elaborado por una empresa distinta, lo que llevó al organismo a concluir que existía un uso indebido de datos registrales.

La pesquisa también incluyó consultas a empresas vinculadas con la marca. Una de las firmas involucradas aclaró que no reconocía el producto cuestionado ni los canales digitales donde era promocionado. Posteriormente, el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) confirmó que los registros consignados en la etiqueta pertenecían a un vinagre de alcohol elaborado por otra compañía, descartando cualquier vinculación con el artículo comercializado.

Ante esta situación, la autoridad sanitaria prohibió el uso, la elaboración, la distribución, la comercialización y la publicidad del producto en todo el territorio nacional, incluyendo plataformas de venta online.

Desde la ANMAT remarcaron que la medida se fundamenta en la imposibilidad de verificar las condiciones de fabricación, la composición real y la seguridad del producto, debido a la ausencia de registros válidos y de documentación que permita garantizar su trazabilidad.