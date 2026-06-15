Franco Colapinto fue penalizado y cayó al puesto 10

Con esta determinación, se terminó alteró el desenlace de la grilla de la carrera y permitió que Liam Lawson y Arvid Lindblad avanzaran al octavo y noveno lugar, respectivamente. De igual modo, el pilarense terminó rescatando solo un punto, y alcanzó su sexta carrera sumando unidades: hasta el momento tiene 16 puntos.

Según indicó la FIA en el comunicado oficial, la infracción corresponde al incumplimiento del artículo B1.8.4 a. del reglamento. En el mismo se señaló que Colapinto reaccionó a la aparición de la bandera amarilla y redujo ligeramente la velocidad antes de ingresar al sector afectado.