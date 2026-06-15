Franco Colapinto fue penalizado y cayó al puesto 10

Una vez finalizado el Gran Premio de Barcelona, la FIA confirmó una mala noticia para Franco Colapinto: lo sancionó con 10 segundos y modificó el resultado de la grilla final.
El piloto de Alpine había finalizado 8°, sin embargo, tras la investigación de las autoridades por no reducir suficientemente la velocidad durante un período de bandera amarilla, concluyó décimo puesto de la clasificación final.
Con esta determinación, se terminó alteró el desenlace de la grilla de la carrera y permitió que Liam Lawson y Arvid Lindblad avanzaran al octavo y noveno lugar, respectivamente. De igual modo, el pilarense terminó rescatando solo un punto, y alcanzó su sexta carrera sumando unidades: hasta el momento tiene 16 puntos.
Según indicó la FIA en el comunicado oficial, la infracción corresponde al incumplimiento del artículo B1.8.4 a. del reglamento. En el mismo se señaló que Colapinto reaccionó a la aparición de la bandera amarilla y redujo ligeramente la velocidad antes de ingresar al sector afectado.
No obstante, los jueces consideraron que esa disminución no fue suficientemente perceptible dentro de la zona señalizada y que no cumplió con los requisitos establecidos por la normativa. Además, el argentino recibió un punto de penalización en su superlicencia y ahora acumula dos en los últimos doce meses.