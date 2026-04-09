River igualó 1-1 con Blooming de Bolivia en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera, en Santa Cruz de la Sierra por la 1ª fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana. En un partido cuesta arriba para el Millonario, tras jugar 90 minutos con un jugador menos por la insólita expulsión de Lucas Martínez Quarta en el inicio del encuentro, rescató un punto de visitante gracias al gol de Sebastián Driussi; Anthony Vásquez empató para el local.
River jempató 1-1 ante Blooming por la Copa Sudamericana
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El Millonario salvó un punto en su estreno en la Sudamericana en Santa Cruz de la Sierra tras empatar 1-1, goles de Driussi y Vásquez, y luego de disputar 90 minutos con un jugador menos por una insólita expulsión de Martínez Quarta.
El equipo del Chacho Coudet tendrá su revancha en la Copa Sudamericana el próximo miércoles en el Monumental, cuando reciba a Carabobo de Venezuela, por la 2ª fecha del Grupo H, a partir de las 21.30, en la previa del Superclásico. En tanto, por el Torneo Apertura jugará este domingo frente a Racing, en el Cilindro de Avellaneda, a las 20.
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