El oficialismo tiene los votos para modificar la Ley de Glaciares

Los números para la votación inyectan plena confianza , junto a sus circunstanciales aliados -que incluyen a diputados peronistas de provincias cordilleranas- “llegará a los 140 votos”.

De cara a la sesión de este miércoles desde las 15 hs, La Libertad Avanza cuenta con el apoyo del PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca y Producción y Trabajo, pero además sumará un puñado de votos de Unión por la Patria y de Provincias Unidas.

Así lo refleja el dictamen de mayoría con el que el oficialismo y sus socios se alzaron este martes en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, y Asuntos Constitucionales, en tanto que la oposición firmó dictámenes de rechazo.

A raíz del pronóstico adverso respecto al proyecto de Glaciares, la líbido opositora estará puesta en la primera parte de la sesión, ya que la idea es inundar el recinto de expresiones políticas contra Adorni.

Cada día que pasa, van apareciendo nuevos elementos que complican el devenir judicial del vocero y jefe de Gabinete, quien se aferra al cargo únicamente por el apoyo de la cúpula gubernamental, que por ahora se sostiene.

Sin embargo, este respaldo sobreactuado no es gratuito y la Casa Rosada no está pudiendo sacar el espinoso tema Adorni de los reflectores de la opinión pública.

Consciente del daño en términos de imagen y credibilidad que el escándalo del jefe de Gabinete le está infligiendo al Gobierno, la oposición busca hacer más leña del árbol caído y va a convertir el recinto en un “pelotón de fusilamiento”.

“Adorni tiene que venir acá el 29 de abril pero no sé si llega. Es una mochila de plomo para el Gobierno. En algún momento Milei debería darse cuenta que no puede sostener más a un tipo que no pudo ni siquiera afanar con disimulo”, planteó un diputado opositor al que la Agencia NA tuvo acceso.

Más allá de las cuestiones de privilegio, que descargarán artillería pesada contra el vocero y ministro coordinador, Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y un sector de Provincias Unidas va a pedir el emplazamiento de la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el oficialista Nicolás Mayoraz, para que se trate a la brevedad los pedidos de interpelación contra el funcionario.

También la oposición va a pedir el emplazamiento de la comisión de Relaciones Exteriores y Culto para que se aborden los proyectos para declarar la neutralidad argentina en la guerra que lanzaron Estados Unidos e Israel contra Irán.

Sobre el posicionamiento argentino en esta escalada bélica, que sacudió el tablero geopolítico internacional y que tiene en vilo a la economía global, existen proyectos presentados por Eduardo Valdés, Juan Marino y Esteban Paulón, entre otros.

Otro asunto que la oposición agitará en el recinto para lastimar al Gobierno tiene que ver con los créditos hipotecarios a tasa preferencial otorgados por el Banco Nación a funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza.