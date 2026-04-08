BTS suma una tercera fecha en Argentina

La llegada de BTS a la Argentina de la mano de DF Entertainment ya es un fenómeno imparable: la preventa exclusiva para ARMY MEMBERSHIP para ambas fechas en Buenos Aires está completamente agotada y la banda anuncia una nueva fecha el 21 de octubre en el Estadio Único de La Plata, confirmando la magnitud del vínculo entre el grupo y sus fans locales.

Para adquirir los tickets para este debut histórico en el país, se habilitó una nueva PREVENTA ARMY para la fecha del 21 de octubre hoy 8 de abril a las 10:00 horas, mientras que la venta general para las tres fechas comenzará el 10 de abril a las 10:00 hs, ambas instancias a través de allaccess.com.ar. Solamente podrán adquirir tickets en preventa aquellas personas con membresía WeVerse que se anotaron previamente. El viernes, durante la venta general, cualquier persona podrá ingresar para adquirir tickets. Estos son los precios de las entradas para ver a BTS Cabecera Norte y Sur: $225.000 + 15% SC (cargo por servicio)

Campo: $355.000 + 15% SC (cargo por servicio)

Platea A y B: $390.000 + 15% SC (cargo por servicio)

Platea Preferencial A y B: $425.000 + 15% SC (cargo por servicio)