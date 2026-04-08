572 casos confirmados de Chikungunya en la provincia

El Ministerio de Salud Pública, mediante la Dirección General de Coordinación Epidemiológica, emitió el reporte actualizado sobre la vigilancia de Chikungunya en el territorio provincial. A la fecha, se contabilizan 572 casos confirmados y 27 casos probables.

La mayor concentración de contagios se localiza en el departamento San Martín, que suma 425 casos, seguido por Orán con 102 y Anta con 30. El resto de los casos se distribuyen en Salta Capital (11), Cerrillos (2), Rosario de la Frontera (1) y Rosario de Lerma (1).

En el análisis por localidad,

·Salvador Mazza: 382 casos confirmados.

·Aguas Blancas: 51

·San Ramón de la Nueva Orán 50

·Embarcación: 30 confirmados y 4 probables.

·El Quebrachal: con 14 casos

·Salta Capital: 11 confirmados, mantiene 12 casos en categoría de probables bajo vigilancia.

·Apolinario Saravia: 10 confirmados, 2 probables.

·Tartagal: 8 confirmados, 5 probables.

·Aguaray 5

·Joaquín V. González: 3 casos confirmados.

·Las Lajitas: 3 confirmados, 1 probable.

·Cerrillos: 2 confirmados.

·Campo Quijano: 1 confirmado, 1 probable.

·Colonia de Santa Rosa: 1 caso confirmado.

Durante la semana, el equipo de Epidemiología de la provincia se encuentra trabajando en territorio para reforzar a los equipos locales en las zonas más afectadas. En este marco, el Ministerio de Salud Pública asegura que se cuenta con todos los recursos e insumos necesarios para garantizar la atención adecuada de la población y el control de la propagación del virus.

Finalmente, la cartera sanitaria informó el primer fallecimiento asociado a esta enfermedad en la provincia. Se trata de un paciente residente de Embarcación, quien inició síntomas el 27 de marzo con fiebre, cefalea, náuseas y fuertes dolores articulares. El cuadro se agravó con una neumopatía, lo que motivó su traslado el 3 de abril al hospital de mayor complejidad en San Ramón de la Nueva Orán, donde falleció el día 4 de abril. Las pruebas de laboratorio confirmaron el diagnóstico positivo. Ante este suceso, las autoridades refuerzan las acciones de control de foco y el seguimiento del entorno familiar en las áreas implicadas.

Recomendaciones

La cartera sanitaria recuerda que el Chikungunya es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Los síntomas suelen aparecer de 3 a 7 días después de la picadura y se caracterizan por:

·Fiebre alta y repentina.

·Dolores articulares intensos, que frecuentemente afectan manos y pies.

·Dolor de cabeza, dolores musculares y erupciones en la piel.

Medidas de prevención

Para frenar el avance del mosquito transmisor, es fundamental la colaboración ciudadana en las siguientes acciones:

·Eliminación de criaderos: Vaciar, tapar o dar vuelta cualquier objeto que pueda acumular agua (baldes, cubiertas, floreros).

·Protección personal: Utilizar repelentes de forma constante y colocar mosquiteros en puertas, ventanas y sobre cunas o cochecitos de bebés.

·Consulta médica: Ante la presencia de síntomas, se solicita no automedicarse y concurrir de inmediato al centro de salud más cercano para recibir el diagnóstico correspondiente.