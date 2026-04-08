Aprovechá las ofertas de "El mercado en tu barrio" en Santa Lucía
La Municipalidad de Salta llevará adelante una nueva edición de "El Mercado en tu Barrio". La atención será hoy de 10 a 16, en la Cancha La Rivera del barrio Santa Lucía, ubicada en Av. Santa Oliva y calle Santa Marta.
En la oportunidad, se ofrecerán productos frescos y de primera necesidad con descuentos de hasta un 30%. Los vecinos podrán encontrar una amplia variedad de productos: Frutas, verduras, pescado, lácteos, panificados, artículos de limpieza, entre otros.
Además de la oferta comercial, los vecinos podrán acceder a distintos servicios como vacunación antirrábica y el Móvil de Licencias de conducir.
Al respecto, Claudia Vilte, coordinadora de la Escuela de Emprendedores, manifestó: “Estamos llevando adelante una nueva edición El Mercado en tu Barrio, que ya tiene un sello propio de la Municipalidad. Es una propuesta que acerca a los productores locales con todos sus productos a los vecinos, generando diferencias de hasta un 30% en las compras».
La funcionaria indicó, además, que no solo se trata de la oferta de alimentos, sino también de acercar servicios municipales, lo que permite que las personas puedan resolver distintas necesidades en un mismo lugar.
Estás son algunas de las ofertas que estarán disponibles en «El mercado en tu barrio»:
Lácteos:
Leche entera y descremada:
- 1 unidad: $1400
- 5 unidades: $6750
- 12 unidades: $15600
Yogur entero:
- 1 unidad: $2200
- 4 unidades: $8600
Yogur bebible:
- 1 unidad: $2000
- 4 unidades: $7800
- Queso de vaca: $14.000 el kg
- Queso de cabra: $12.000 el kg
- Salamines (picado fino y grueso): 20% de descuento llevando piezas enteras
Limpieza (Manclean SRL):
Combo limpieza ($11.000):
- 5 lts detergente
- 5 lts desodorante
- 5 lts lavandina
Combo lavado ($9.500):
- 5 lts jabón líquido
- 5 lts suavizante
Frutas y verduras:
- Papa 2 kg: $1800
- Cebolla 2 kg: $1500
- Tomate 2 kg: $1500
- Zanahoria: $1000 el kg
- Zapallo 2 kg: $1000
- Berenjena 2 kg: $1500
- Lechuga: 2 x $1500
- Morrón verde: $1200–1500 el kg
- Pimiento rojo: $2000–2500 el kg
- Palta 2 kg: $4000
- Mandarina: 10 x $1000 / 12 x $2000
- Limón: 12 x $1500
- Banana: 12 x $2000–2500
- Pera 2 kg: $4000
- Manzana 2 kg: $5000
Panificados:
- Facturas: 4 x $1000
- Tiras: 5 x $1000
- Tortillas: 7 x $1000
- Pan de naranja (300 g): $800
- Pan de anís (300 g): $800
- Pan dulce (300 g): $800