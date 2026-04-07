Donald Trump: “Esta noche morirá toda una civilización”

El Presidente de los Estados Unidos resalta la posibilidad de transformaciones profundas en Irán e incluye advertencias sobre las consecuencias para la región: “Toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás”.
Internacionales07 de abril de 2026prensaprensa

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El presidente Donald Trump afirmó que este martes por la noche “morirá toda una civilización" para no volver jamás, en referencia al ultimátum que le dio al régimen iraní para culminar la guerra.

Así lo expresó Trump en su cuenta oficial de Truth Social: “Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá”

“Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionario maravilloso, ¿quién sabe?”, se preguntó el mandatario norteamericano. 

Y finalizó: “Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin. ¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!”

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