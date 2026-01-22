Javier Milei se reunió con el presidente de la FIFA Gianni Infantino en Davos

El presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, saludaron este jueves al presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, en el marco de un encuentro protocolar durante el Foro Económico Mundial, que se celebra en Davos.

La reunión se dio en el contexto de la agenda internacional del mandatario y formó parte de una serie de contactos institucionales con referentes de organismos y entidades de alcance global. Si bien no trascendieron detalles sobre los temas abordados, el saludo se inscribió dentro de los vínculos formales entre el Gobierno argentino y autoridades del deporte internacional.

Infantino encabeza la FIFA desde 2016 y mantiene un rol central en la organización de las principales competencias del fútbol mundial, un ámbito históricamente relevante para la Argentina tanto en términos deportivos como simbólicos.