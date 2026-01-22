Estas son las zonas habilitadas para bañarte en Florianópolis

Un tercio de las playas de Florianópolis están en alerta por el brote de gastroenteritis.

Según las últimas informaciones en Jurerê y Praia Mole, todos los puntos analizados durante la semana del 13 de enero fueron clasificados como aptos para el baño, según los parámetros microbiológicos exigidos por la legislación ambiental.

En Joaquina, el punto monitoreado frente al puesto de salvavidas arrojó valores que determinan la condición de no apto, lo que obliga a desaconsejar el ingreso al agua en ese sector.

En Praia da Daniela, la mayor parte de los tramos monitoreados mantiene una calidad de agua adecuada, mientras que en Canasvieiras solo un punto, frente a la Rua Acary Margarida, resultó no apto, y el resto de los sectores presenta condiciones seguras para los bañistas.

En Ingleses, la calidad del agua depende de la cercanía con el río Capivari y las descargas pluviales, lo que explica la clasificación de algunos tramos como impropios y de otros como propios.

Por otro lado, en zonas como Praia Brava, Lagoinha do Norte y Santo Antônio de Lisboa muestran también escenarios contrastantes. En Praia Brava, la mayoría de los puntos cumplen con los criterios sanitarios, con excepción de áreas específicas junto a desembocaduras de riachuelos. En Santo Antônio de Lisboa, los dos puntos analizados se consideran aptos para el baño, mientras que en Lagoinha do Norte se recomienda atención especial a sectores cercanos a la salida de la laguna, donde pueden producirse episodios puntuales de contaminación.