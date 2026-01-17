Luciano Benavides ganó el Rally Dakar por 2 segundos

Luciano Benavides alcanzó la consagración en la categoría motos luego de arrebatarle la victoria a Ricky Brabec por apenas dos segundos, la diferencia más exigua registrada en la historia de la competencia. Brabec afrontó la etapa final con 3:20 minutos de ventaja y todo bajo control, pero un error de navegación a pocos kilómetros de la meta permitió que Benavides, sin resignar ritmo, lograra el milagro y se quedara con el triunfo. La definición se inscribió como una de las más ajustadas y dramáticas que vivió el Dakar en su historia reciente.

Lo hecho por Benavides va más allá de lo deportivo. El salteño de 30 años llegó con lo justo a la 48ª edición de este evento ya que el 10 de octubre pasado sufrió una caída en el Rally de Marruecos, en la última fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid. Se rompió la rodilla y clavícula izquierda. Los médicos que consultó le recomendaron operarse, pero eso lo habría dejado afuera de las carreras hasta abril y por ende se hubiese perdido el Rally Dakar.

Luciano por primera vez corrió el Rally Dakar sin su hermano, quien debido a las lesiones se retiró de las motos luego de haber ganado dos veces la mítica carrera, en 2021 (Honda) y 2023 (KTM). Durante 2025 trabajó mucho el factor mental con su psicólogo, Gustavo Ruiz, quien lo acompaña desde 2019 y es el mismo profesional que tiene Franco Colapinto.