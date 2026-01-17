Javier Milei viaja a Paraguay para firmar el acuerdo

El presidente Javier Milei viaja este sábado a Paraguay para participar, junto a otros mandatarios, de la esperada firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Luego de más de un cuarto de siglo de negociaciones, idas y vueltas, finalmente se avanzará con el pacto que establecerá un nuevo marco de relaciones entre ambos bloques.

El mandatario paraguayo, Santiago Peña, recibirá a sus pares de América del Sur y a los representantes europeos en una ceremonia que comenzará alrededor de las 13. El gran ausente, por cuestiones de agenda, será Lula Da Silva, presidente de Brasil, quien fue de los que más pujaron para cerrar el acuerdo en diciembre pasado.

Según informa la agencia Noticias Argentinas, la comitiva argentina partirá a las 9 desde Buenos Aires hacia Asunción para asistir a la concreción de un acuerdo que consideran un logro de la actual gestión, a pesar de que viene deliberándose hace casi 26 años. "La Argentina liderada por el presidente Javier Milei decide competir, producir y crecer con reglas claras y en libertad", declaró el canciller argentino, Pablo Quirno.

Tanto Milei como su equipo entienden que este pacto comercial aumentará las exportaciones y la llegada de inversiones. Otra acción que el entorno del mandatario argentino considera importante en este encuentro es el respaldo a Peña como presidente pro tempore del Mercosur, antes de que el Presidente viaje a Suiza para el Foro Económico Mundial de Davos.

"La Unión Europea y el Mercosur harán historia al crear uno de los espacios de libre comercio más grandes del mundo", había declarado Lula en una rueda de prensa en Río de Janeiro, cuando se cerró el acuerdo. En esa ocasión, el líder brasileño estuvo acompañado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien junto al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el comisario de Comercio, Maros Sefcovic, representará a su continente en la ceremonia de este sábado.

La interminable discusión, que finalmente derivó en la firma, tiene aún sus detractores y, por eso, está en duda si la aplicación se llevará a cabo plenamente. Con algunos sectores del campo europeo y varios países en contra, algunos con gobiernos de derecha y otros de izquierda, el encuentro de este sábado permitirá la aplicación del acuerdo de forma interina; aún deberá pasar por el Parlamento Europeo, en un plenario en el que podrán aprobarlo o tumbarlo definitivamente, antes de entrar en vigencia.