Murió un andinista francés en el cerro Aconcagua
Según informaron medios locales, el cuerpo de Guillaume Ferey falleció en “La Cueva”, un punto que se ubica cerca de la cumbre del “Techo de América”.
Gran parte del país registrará niveles de radiación ultravioleta muy peligrosos para la salud, que rondan entre los 10 y 12.Nacionales15 de enero de 2026Prensa
Debido a las altas temperaturas, el Servicio Meteorológico lanzó un alerta por radiación UV extrema en Argentina categorizado como “muy alto”.
Se advierte que gran parte del país, especialmente el norte y Cuyo, registrará niveles “extremos” que alcanzará hasta 12 o más.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) explicó que el Índice UV Solar Mundial (IUV) es una medida estándar de la intensidad de la radiación ultravioleta que alcanza la superficie terrestre. La escala comienza en cero y cada vez que aumenta el valor, incrementa la probabilidad de sufrir lesiones cutáneas y oculares en un menor periodo de tiempo.
Los niveles se dividen en categorías de bajo (menor a 2), moderado (3 a 5), alto (6 a 7), muy alto (8 a 10) y extremo (11 o más).
Radiación UV extrema: recomendaciones para evitar los peligros
La exposición excesiva a la radiación ultravioleta puede tener efectos devastadores y crónicos. Según la OMS, la exposición prolongada a los rayos UV puede provocar cáncer de piel, cataratas, envejecimiento prematuro y debilitamiento del sistema inmunitario. Los daños son acumulativos.
Entre las recomendaciones se advierte:
Evitar el sol directo entre las 10 y 16
Buscar sombra
Usar protector solar FPS 30+ (aplicarlo cada 2 horas)
Usar ropa de trama cerrada
Sombrero de ala ancha
Anteojos con filtro UV
Un importante operativo de emergencia se desplegó este domingo en el corazón del barrio porteño de La Boca tras declararse un incendio de grandes proporciones en un depósito de mercadería.