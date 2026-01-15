Debido a las altas temperaturas, el Servicio Meteorológico lanzó un alerta por radiación UV extrema en Argentina categorizado como “muy alto”.

Se advierte que gran parte del país, especialmente el norte y Cuyo, registrará niveles “extremos” que alcanzará hasta 12 o más.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) explicó que el Índice UV Solar Mundial (IUV) es una medida estándar de la intensidad de la radiación ultravioleta que alcanza la superficie terrestre. La escala comienza en cero y cada vez que aumenta el valor, incrementa la probabilidad de sufrir lesiones cutáneas y oculares en un menor periodo de tiempo.

Los niveles se dividen en categorías de bajo (menor a 2), moderado (3 a 5), alto (6 a 7), muy alto (8 a 10) y extremo (11 o más).

Radiación UV extrema: recomendaciones para evitar los peligros

La exposición excesiva a la radiación ultravioleta puede tener efectos devastadores y crónicos. Según la OMS, la exposición prolongada a los rayos UV puede provocar cáncer de piel, cataratas, envejecimiento prematuro y debilitamiento del sistema inmunitario. Los daños son acumulativos.

Entre las recomendaciones se advierte:

Evitar el sol directo entre las 10 y 16



Buscar sombra



Usar protector solar FPS 30+ (aplicarlo cada 2 horas)



Usar ropa de trama cerrada



Sombrero de ala ancha



Anteojos con filtro UV