Milei lanzó sus cuentas oficiales de redes sociales en inglés

A través de un mensaje difundido en video, el Presidente invitó a la comunidad internacional a seguir sus cuentas oficiales en inglés, desde donde se compartirán contenidos vinculados a la agenda presidencial, las reformas impulsadas por el Gobierno argentino y la visión del país en el escenario global.

“Los invito a seguir mis cuentas oficiales en inglés”, expresó Milei, agradeciendo el acompañamiento y reafirmando su compromiso con la difusión de las ideas de la libertad a nivel mundial.

Las nuevas cuentas oficiales en inglés, según confirmó la Agencia Noticias Argentinas, están disponibles en distintas plataformas digitales, consolidando una estrategia de comunicación internacional directa, sin intermediarios, y alineada con el creciente interés global por el proceso de transformación que atraviesa la Argentina.

Esta iniciativa se enmarca en la política de apertura y posicionamiento internacional del Gobierno Nacional, que busca mostrar al mundo una Argentina que avanza hacia la estabilidad, el orden macroeconómico y el respeto por la libertad.

Cuentas oficiales en inglés del Presidente Javier Milei:

• Instagram: @mileienglishofficial

• YouTube: @MileiEnglishOfficial

• X (Twitter): @jmilei_english

• TikTok: @mileienglishofficial

• Facebook: @MileiEnglishOfficia