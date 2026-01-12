A partir de este viernes vence el plazo de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo en el conflicto entre el Gobierno y el gremio que nuclea a los controladores aéreos.
Chubut: se redujo el peligro de incendios, continúan extinguiendo el fuego
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego informaron que para este lunes se redujo el peligro de incendios en la provincia de Chubut, mientras que la labor de los brigadistas, bomberos y voluntarios continúa para extinguir los focos que siguen activos.NacionalesEl lunesprensa
Luego de que el Gobierno Nacional haya confirmado que se extinguieron 22 de los 32 focos y que ya se quemaron más de 12 mil hectáreas, las últimas proyecciones indican que el índice de peligro de incendios se redujo de “muy extremo” a “alto” en las últimas horas
Aunque las alertas continúan y el factor climático todavía es el protagonista, quienes combaten los incendios se muestran alentados ante esta nueva actualización de peligrosidad.__IP__
En este marco, otro dato que generó alivio es que las lluvias que se registraron este fin de semana ayudaron al arduo trabajo de los expertos y vecinos que desde hace una semana están a la orden de los incendios. Se espera que para mitad de semana haya también caída de agua de manera aislada.
Las temperaturas máximas esta semana rondarán entre los 18 y 21 grados, mientras que se esperan fuertes vientos en los próximos días.
Un adolescente sufrió quemaduras en un 60% de su cuerpo tras la explosión de su celular
Un adolescente de 16 años permanece internado en la ciudad de Córdoba tras haber sufrido quemaduras en el 60% de su cuerpo a raíz de la explosión de su teléfono celular, que derivó rápidamente en un incendio. Al momento del incidente, el joven se encontraba cargando el dispositivo en el patio de su vivienda.