Chubut: se redujo el peligro de incendios, continúan extinguiendo el fuego

Luego de que el Gobierno Nacional haya confirmado que se extinguieron 22 de los 32 focos y que ya se quemaron más de 12 mil hectáreas, las últimas proyecciones indican que el índice de peligro de incendios se redujo de “muy extremo” a “alto” en las últimas horas

Aunque las alertas continúan y el factor climático todavía es el protagonista, quienes combaten los incendios se muestran alentados ante esta nueva actualización de peligrosidad.__IP__

En este marco, otro dato que generó alivio es que las lluvias que se registraron este fin de semana ayudaron al arduo trabajo de los expertos y vecinos que desde hace una semana están a la orden de los incendios. Se espera que para mitad de semana haya también caída de agua de manera aislada.

Las temperaturas máximas esta semana rondarán entre los 18 y 21 grados, mientras que se esperan fuertes vientos en los próximos días.