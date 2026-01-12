El Hospital Penna de Bahía Blanca denuncia que la AFA le debe $100 millones

La encargada de la cooperadora del Hospital Penna de Bahía Blanca confirmó que la Asociación del Fútbol Argentino aún adeuda 108 millones de lo recaudado en un partido solidario tras las inundaciones de 2025.

La AFA organizó un partido entre integrantes de la Selección argentina mayor y la sub-20 el 22 de marzo del año pasado en el estadio Tomás Adolfo Ducó, confirmando que la recaudación total iba a ser destinada para ayudar a los damnificados.

María del Carmen Martí, integrante de la cooperadora del hospital, reveló detalles en Radio Con Vos de por qué falta esa gran cifra de la recaudación total: “Nos dijeron públicamente que eran 701 millones y recibimos 593, no sabemos qué pasó”.

“Nosotros en la cooperadora tenemos que dejar en actas lo que pasó. Si no lo devuelven, que hagan una nota de que se lo quedaron, tenemos que dejar en actas que fue lo que pasó”, dijo Martí.

Además, reveló que intentaron llamar y enviaron notas para poder tener una respuesta, y que les contestaron que “se iban a ocupar”, pero con el tiempo transcurrido, nadie volvió a esclarecer nada.

Ante la consulta de que la situación llegue a la parte judicial, la representante del hospital fue contundente: “No vamos a ir a la justicia. Valoramos la ayuda que nos dieron los jugadores. Tenemos que tener las cuentas claras”.

“Queremos dejar en limpio que es un problema que tiene que resolver la AFA, no nosotros”, agregó haciendo referencia a que la falta de dinero puede traer repercusiones negativas hacia el hospital de parte de la gente de Bahía Blanca.

Fuente TN