Comienzan intensos controles de seguridad vial por festivales

La Subsecretaría de Seguridad Vial, dependiente de la Secretaría de Seguridad, y la Dirección General de Seguridad Vial de la Policía de Salta, en conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial llevan adelante un amplio operativo de prevención vial en la provincia durante el periodo de verano.

Desde hoy, se refuerzan los controles viales y de alcoholemia en puntos estratégicos de masiva circulación vehicular de la provincia y en especial las rutas nacionales 9, 34, 40, 68 en el marco de los festivales en Seclantás, el Festimiel en Metán, el Desentierro del Carnaval en Rosario de Lerma y en El Carril, el tradicional Concurso del Asador en Chicoana y otros eventos culturales que desarrollan a lo largo del fin de semana.

También se desplegarán controles de alcoholemia en las rutas provinciales 23, 33, 36 y 55 que confluyen en los distintos accesos a las localidades que serán sedes de los eventos. actividades contempladas en el calendario turístico.

Los ciudadanos deben circular con la licencia de conducir física, Documento Nacional de identidad, cédula de identificación del automotor, Revisación Técnica Obligatoria, póliza de seguro obligatoria vigente, chapas patentes visibles en el lugar correspondiente y deben llevar matafuego, baliza portátil, botiquín de primeros auxilios.

Se destaca además que se realizarán actividades de concientización y prevención destinados a la comunidad en general.

De esta manera, desde la Subsecretaría de Seguridad Vial y de la Dirección General de Seguridad Vial de la Policía se afianza el trabajo preventivo a fin de promover cambios de conducta en la ciudadanía y lograr disminuir los índices de siniestralidad para el resguardo de la vida.