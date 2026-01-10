La Ciudad le da la bienvenida al Verano 2026

La Municipalidad de Salta, a través del Ente de Turismo, invita a vecinos y turistas a participar de la Apertura de la Temporada Turística de Verano 2026, que se llevará a cabo el sábado 10 de enero, a partir de las 10 horas, en la Explanada del Museo Histórico del Norte – Cabildo de la Ciudad (Caseros 549).

Bajo el lema “Salta, siempre Salta”, el evento marcará el inicio de una nueva temporada con una propuesta pensada para disfrutar en familia y celebrar la identidad cultural de la ciudad, dando la bienvenida a quienes eligen Salta como destino durante el verano.

Durante la jornada se presentarán el ballet de la Peña Boliche Balderrama, la comparsa “Los Incas”, el ballet caporal “Corazón de Oro”, el ballet de la Güemesiana, y Ezequiel Correa y su banda, aportando música y tradición al encuentro.

Además, el público podrá disfrutar de juegos, premios y sorteos, generando un espacio de encuentro y celebración para salteños y visitantes.

Desde el Ente de Turismo destacaron que esta apertura forma parte de una agenda que contempla más de 300 actividades durante la temporada de verano, con propuestas en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de posicionar a Salta como un destino turístico activo durante todo el año.

La actividad es libre y gratuita, y se invita a toda la comunidad y a los turistas a sumarse a esta celebración que dará inicio al verano en la ciudad.