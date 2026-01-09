San Luis: La obra pluvial sobre Ruta 51 ya tiene un 75 % de avance

La Municipalidad de Salta avanza con los trabajos de recambio de la rejilla ubicada en la Ruta 51, en la intersección con Circunvalación Oeste, a la altura del barrio San Luis. La intervención era necesaria debido al avanzado estado de deterioro de la estructura actual.

Cecilia Pazos, coordinadora de Gestión Operativa, explicó que “la rejilla estaba cediendo y dificultaba la normal circulación vehicular por lo que debimos proceder al recambio”, y remarcó que “al tratarse de una obra que cubre ambos carriles el tránsito debió ser cortado en su totalidad”.

Y explicó: “Ante esta situación, se implementaron desvíos para quienes se dirijan hacia San Luis como así también para quienes busquen conectarse con la Circunvalación Oeste o dirigirse a hacia la zona del aeropuerto”, detalló la funcionaria.

Respecto a los desvíos:

Para ingresar a San Luis, ya sea desde el norte, este o sur, se deberá hacerlo por la calle Cuesta del Obispo, para luego retomar la Ruta 51, que se encontrará cortada a media calzada. Mientras que para salir del mismo hacia el centro se deberá circular por la calle Cerro San Martín, para evitar las obras.