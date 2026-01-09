Peligra el desentierro del Carnaval en Rosario de Lerma

Comenzaron a circular diversas versiones en torno a la posible realización del Desentierro del Carnaval en Rosario de Lerma, previsto para este domingo 11 en el predio de Buen Retiro.

La incertidumbre golpea de lleno a cientos de comerciantes, emprendedores y trabajadores independientes que desde hace semanas se vienen preparando para participar del evento. En un contexto económico complejo, cada peso que se recauda resulta fundamental para sostener la economía familiar, y la posibilidad de una suspensión genera preocupación.