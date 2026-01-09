Acondicionan el Centro de Salud N°10 para pacientes oncológicos

El Ministerio de Salud Pública comunica que se están llevando a cabo trabajos de readecuación y acondicionamiento en el Centro de Salud N° 10 de Barrio 20 de Febrero con el objetivo fundamental de optimizar la respuesta sanitaria del Centro Oncológico.

Esta decisión administrativa y médica responde a una necesidad crítica: garantizar la atención segura y digna a una población de 3.000 pacientes oncológicos que requieren tratamiento continuo.

Desde el organismo se precisó que el sector donde funcionaba anteriormente el servicio de oncología presentaba deficiencias estructurales y no garantizaba las condiciones de seguridad e higiene indispensables para pacientes inmunodeprimidos o en situación de vulnerabilidad.

Ante este escenario, se dispuso el traslado inmediato a un espacio físico apto dentro de la institución, priorizando estrictamente la salud y la vida de los pacientes.

Asimismo, ante las inquietudes respecto al uso del salón para actividades comunitarias, se informa que no se está recortando la oferta de servicios ni suprimiendo espacios de contención, sino realizando una reorganización funcional obligada por la emergencia sanitaria.

Las actividades didácticas y recreativas destinadas a adultos mayores, que poseen una flexibilidad logística diferente a la de un consultorio médico estéril, serán reubicadas en un nuevo sector que se está definiendo actualmente para asegurar su continuidad sin interferir con la atención oncológica urgente.



Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación