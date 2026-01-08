Este 17 de enero se realizará la 4° Feria Tope de Salta

La Municipalidad de Salta, a través de la Subsecretaría de Paseos de Compras, invita a participar de una nueva edición de la Feria Tope de Salta, una propuesta inédita que se consolida como la feria más barata de la ciudad.

La 4° edición se realizará este 17 de enero de 12 a 21 hs en el predio ubicado entre las calles Juan Vucetich, Honorato Pistoia, Avda. Bolivia y Av. Houssein de barrio Castañares. La fecha podrá reprogramarse en caso de existir pronóstico de lluvias, priorizando el normal desarrollo de la actividad y la seguridad de feriantes y vecinos.

La propuesta se destaca por su tope máximo de precios, ya que cada producto o combo no puede superar los 20 mil pesos, lo que garantiza precios accesibles y una competencia equitativa, en la que los vendedores liquidan los productos armando combos a mil, dos mil, cinco mil y como máximo veinte mil pesos.

El control de precios será estricto, como parte del compromiso municipal con el orden, la transparencia y el cuidado del bolsillo de los salteños.

En esta edición, se dará prioridad a vendedores y emprendedores de la zona norte de la ciudad, con el objetivo de fortalecer la economía barrial y acercar oportunidades de trabajo en espacios de venta autorizados.

La Feria Tope de Salta permitirá la participación en múltiples rubros, incluyendo alimentos, artículos para el hogar, artesanías y venta de indumentaria usada en buen estado, fomentando el consumo responsable y la reutilización.

Los interesados en participar deberán inscribirse únicamente a través de la App oficial de la Municipalidad de Salta. Requisito excluyente: contar con certificado de residencia y es importante destacar que los cupos son limitados.

La Municipalidad de Salta invita a los vecinos a comprar en la Feria Tope de Salta, apoyar a los emprendedores locales y ser parte de una iniciativa que promueve inclusión, trabajo y precios justo.

Los objetivos de la «Feria Tope» son:

1) Fomentar la economía circular en productos de segunda mano

2) Facilitar el acceso de vecinos a diferentes productos nuevos y usados estableciendo como tope el monto de 20 mil pesos

3) Ofrecer una alternativa de venta para pequeños vendedores eventuales de la ciudad en el marco de una economía de subsistencia.