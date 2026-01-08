El Carril: Rescataron a dos pescadores en el río de Las Garzas

Distintas áreas de la Policía de Salta junto a cuarteles de Bomberos Voluntarios realizaron anoche un importante operativo de rescate de dos pescadores que quedaron varados en un islote tras la crecida repentina del río de Las Garzas en la localidad de El Carril debido al temporal.

Se tomó conocimiento por un reporte de familiares al Sistema de Emergencias 911.

Los damnificados eran dos hombres de 60 y 27 años que fueron rescatados en buen estado de salud, informó el director de Bomberos de la Policía, Waldo Mercado, que se encontraba en el lugar coordinando el operativo.

Trabajaron en el lugar Bomberos de la Policía, de la Rural y Ambiental, efectivos de la dependencia, y los cuarteles de Bomberos Voluntarios Martin Albarracín y de El Carril.

Se recomienda a la comunidad evitar el ingreso a ríos y embalses teniendo en cuenta las condiciones climáticas que favorecen las crecidas repentinas. Ante cualquier evento de riesgo comunicarse al Sistema de Emergencias 911.





Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación