Desarrollo Social asistió a familias de La Merced y Rosario de Lerma tras las intensas lluvias

Ante las intensas lluvias registradas en las últimas horas y las consecuencias generadas en distintos puntos de la provincia, el Ministerio de Desarrollo Social activó de manera inmediata los protocolos de emergencia para asistir a las familias afectadas en los municipios de La Merced y Rosario de Lerma.

La intervención se llevó adelante bajo la conducción del ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi, quien desde el primer momento mantuvo comunicación directa con los intendentes de ambas localidades, a fin de coordinar el despliegue de recursos y equipos técnicos provinciales, en articulación con los municipios, para atender las necesidades más urgentes de la población damnificada.

En este marco, personal de la Dirección General de Emergencias acudió al municipio de La Merced, mientras que un equipo de la Secretaría de Políticas Sociales fue desplegado en Rosario de Lerma. En ambos casos, se realizan tareas de relevamiento social y evaluación de daños, con el objetivo de identificar a las familias más afectadas y priorizar la asistencia.

Durante los operativos se concretó la entrega de colchones, bidones de agua, módulos alimentarios y otros artículos de primera necesidad, destinados a los hogares que sufrieron mayores consecuencias a raíz del fenómeno climático.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social se informó que el acompañamiento continuará en ambos municipios, reforzando la presencia territorial y garantizando una respuesta integral, de acuerdo con la evolución de la situación y las demandas detectadas en cada zona afectada.





Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación