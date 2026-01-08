Premiaron a un perrito que defendió a una mujer de malvivientes

La Municipalidad continúa con las obras de mejoras del alumbrado público en zonas de actividades recreativas y deportivas con la instalación de nuevas luminarias. Los trabajos fueron supervisados por el intendente Emiliano Durand.
“Negrito” es un perrito que defendió valientemente a una joven que fue atacada por malvivientes. Al momento de defenderla, resultó gravemente herido al ser apuñalado, por lo que personal municipal intervino, lo operó.
Negrito ya se encuentra en perfecto estado de salud, nuevamente está junto a su familia. Para premiarlo, los referentes de zoonosis le llevaron alimento para que avance en su recuperación.
