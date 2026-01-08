Premiaron a un perrito que defendió a una mujer de malvivientes

“Negrito” es un perrito que defendió valientemente a una joven que fue atacada por malvivientes. Al momento de defenderla, resultó gravemente herido al ser apuñalado, por lo que personal municipal intervino, lo operó.

Negrito ya se encuentra en perfecto estado de salud, nuevamente está junto a su familia. Para premiarlo, los referentes de zoonosis le llevaron alimento para que avance en su recuperación.