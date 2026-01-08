Javier Milei recibirá a Isabel Díaz Ayuso en la Casa Rosada

El presidente Javier Milei mantendrá una reunión oficial en Buenos Aires con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El encuentro tendrá lugar a las 10:00 en la Casa Rosada. Fuentes de la Presidencia argentina confirmaron a la Agencia EFE que la cita busca consolidar el vínculo bilateral tras los viajes del mandatario a la capital española en 2024 y 2025.

Esta será la tercera vez que ambos dirigentes dialoguen de forma presencial. La primera ocasión ocurrió en junio de 2024, cuando la funcionaria española otorgó a Milei la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. Un año después, los mandatarios repitieron la postal en España antes de una disertación del jefe de Estado en el Madrid Economic Forum.

La agenda de trabajo cuenta con un eje central: la situación política en Venezuela. Tras la captura de Maduro y la intervención de Estados Unidos, los funcionarios planean coordinar una postura común. El líder de La Libertad Avanza ratificó su apoyo total a la acción militar del país norteamericano.

"Celebramos la caída del dictador narcoterrorista Maduro. La Argentina está lista para ayudar en la transición a una Venezuela libre, democrática y próspera", expresó el mandatario a través de sus canales oficiales. En su mensaje, el Presidente acusó al régimen chavista de tener "conexiones profundas con el Partido Socialista español y con Podemos".

Por su parte, la dirigente madrileña también manifestó su alegría por la detención de quien fuera el sucesor de Hugo Chávez. Para la referente del Partido Popular (PP), las potencias como China e Irán permitieron la permanencia del dictador mientras lucraban "con la sangre del pueblo de Venezuela".

"El crimen internacional y los Estados comunistas son perfectos aliados, se llevan de perlas y están todos muy bien organizados", añadió la funcionaria europea. Ambos coinciden en las posturas respecto al accionar de Donald Trump.