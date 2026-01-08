El municipio anunció la inauguración de la 2da Fábrica Municipal de la ciudad

La Municipalidad de Salta anunció la inauguración de la segunda fábrica textil de la ciudad con el objetivo de potenciar los emprendimientos relacionados al rubro. La nueva fábrica se ubicará en la zona oeste, en el SUM de Alto La Viña.

Nicolás Martorell, secretario de Gobierno, manifestó que “ya es una realidad la primera fábrica textil de la zona oeste y la segunda en la ciudad”, y agregó que “contará con 25 máquinas profesionales e industriales y una guardería para niños”.

“La gente deberá coordinar un turno según la demanda y llevar sus telas para poder utilizar las máquinas realizar sus confecciones”, remarcó el funcionario, quien agregó que “ya quedó demostrado que este tipo de acción es de suma importancia para los emprendedores del rubro”.

El anuncio tuvo lugar ayer por la tarde en el Salón de Usos Múltiples del barrio Palermo con gran participación de vecinos, quienes se mostraron contentos y agradecidos por esta nueva fábrica.

Por su parte, la coordinadora del SUM de Palermo, Roxana del Frari, manifestó que “durante la presentación de la fábrica, la Fundación Salud y Vida realizó controles de presión y desde el centro de hemoterapia se informó sobre la importancia de donar sangre. Estamos pudiendo contener a muchos vecinos de la zona con diversos servicios”.

Es importante destacar que, por la fábrica municipal ubicada en la zona sudeste ya pasaron 15 mil personas que pudieron aprender sobre el oficio o perfeccionarlo y potenciarlo.