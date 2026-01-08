Comenzó la renovación completa de la calzada en la Av. Portaaviones

La Municipalidad comenzó con los trabajos de renovación completa de las losas de hormigón en la avenida Portaaviones, junto con el recambio de cañerías, abarcando una superficie aproximada de 1.700 metros cuadrados.

La mencionada avenida se encuentra en la zona oeste alta, más precisamente en los barrios Alto La Viña y Puerto Argentino; y es uno de los corredores viales más utilizados por los vecinos para conectar diversos barrios y avenidas.

Es importante destacar que, la recuperación de la calzada permitirá un mejor flujo vehicular y brindará mayor seguridad vial en la zona.

Esta obra se enmarca en el Plan de Intervención Integral de la zona oeste, que incluye además trabajos en calle Di Pascuo y la futura ejecución de la avenida Zacarías Yanci, con el objetivo de mejorar la infraestructura vial y los servicios para los vecinos de la zona.

Se solicita a los conductores respetar las indicaciones viales respecto a filtros o desvíos.