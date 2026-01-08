La Municipalidad continúa con las obras de mejoras del alumbrado público en zonas de actividades recreativas y deportivas con la instalación de nuevas luminarias. Los trabajos fueron supervisados por el intendente Emiliano Durand.
Inicia la inscripción a concurrencias profesionales en el hospital Materno Infantil
Las prácticas se podrán realizar en psicología, fonoaudiología, bioquímica, tecnicatura en laboratorio, diagnóstico por imagen e instrumentación quirúrgica. Se podrán inscribir hasta el 23 de enero y cuentan con cupos limitados.LocalesAyerPrensa
La Unidad de Gestión del Conocimiento del Hospital Público Materno Infantil informó la apertura de inscripciones para concurrencias profesionales no rentadas, destinadas a la formación continua de posgrado en distintas áreas del hospital.
La convocatoria está dirigida a profesionales que deseen formarse en servicio, bajo la supervisión de equipos especializados y con programas académicos aprobados por el Ministerio de Salud Pública de la provincia de Salta.
Concurrencias disponibles y cupos
Las vacantes disponibles corresponden a las siguientes áreas:
Psicología: duración de 12 meses, 2 cupos.
Fonoaudiología: duración de 12 meses, 3 cupos.
Bioquímica: duración de 12 meses, 2 cupos.
Tecnicatura en laboratorio: duración de 9 meses, 4 cupos.
Diagnóstico por imagen: duración de 12 meses, 8 cupos.
Instrumentación quirúrgica: duración de 9 meses, 4 cupos.
Inscripción y cronograma
La preinscripción se realizará exclusivamente de manera virtual, desde el 8 hasta el 23 de enero de 2026, a través del siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5kNUAZs-WWlVvjNMsgOGoqwFSvOOi_xnGOJbpP-6zlD9lSQ/viewform
El cronograma del proceso es el siguiente:
Preinscripción online: 08 al 23/01/2026
Publicación de preinscriptos: 29/01/2026
Lectura y revisión bibliográfica: 29/01 al 01/03/2026
Examen en plataforma Moodle: 02/03/2026
Entrevistas: 04 al 06/03/2026
Publicación del orden de mérito: 09/03/2026
Recepción de documentación en Recursos Humanos: 10 al 13/03/2026
Inducción: 16 al 20/03/2026
Inicio de concurrencias: 23/03/2026
Para consultas, comunicarse vía correo electrónico a http://[email protected]
Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación
