Inicia la inscripción a concurrencias profesionales en el hospital Materno Infantil

La Unidad de Gestión del Conocimiento del Hospital Público Materno Infantil informó la apertura de inscripciones para concurrencias profesionales no rentadas, destinadas a la formación continua de posgrado en distintas áreas del hospital.

La convocatoria está dirigida a profesionales que deseen formarse en servicio, bajo la supervisión de equipos especializados y con programas académicos aprobados por el Ministerio de Salud Pública de la provincia de Salta.

Concurrencias disponibles y cupos

Las vacantes disponibles corresponden a las siguientes áreas:

Psicología: duración de 12 meses, 2 cupos.

Fonoaudiología: duración de 12 meses, 3 cupos.

Bioquímica: duración de 12 meses, 2 cupos.

Tecnicatura en laboratorio: duración de 9 meses, 4 cupos.

Diagnóstico por imagen: duración de 12 meses, 8 cupos.

Instrumentación quirúrgica: duración de 9 meses, 4 cupos.

Inscripción y cronograma

La preinscripción se realizará exclusivamente de manera virtual, desde el 8 hasta el 23 de enero de 2026, a través del siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5kNUAZs-WWlVvjNMsgOGoqwFSvOOi_xnGOJbpP-6zlD9lSQ/viewform

El cronograma del proceso es el siguiente:

Preinscripción online: 08 al 23/01/2026

Publicación de preinscriptos: 29/01/2026

Lectura y revisión bibliográfica: 29/01 al 01/03/2026

Examen en plataforma Moodle: 02/03/2026

Entrevistas: 04 al 06/03/2026

Publicación del orden de mérito: 09/03/2026

Recepción de documentación en Recursos Humanos: 10 al 13/03/2026

Inducción: 16 al 20/03/2026

Inicio de concurrencias: 23/03/2026

Para consultas, comunicarse vía correo electrónico a http://[email protected]



Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación