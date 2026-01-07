Un impactante incendio se produjo este jueves por la tarde en el barrio porteño de Caballito, en donde un auto se prendió fuego en plena avenida y terminó alcanzando a otro vehículo que estaba estacionado.
El Gobierno disolvió el Grupo Especial Antinarcotráfico de Rosario
El Ministerio de Seguridad destacó la mejora en los indicadores de criminalidad alcanzada desde la implementación del Plan Bandera en octubre de 2024, por lo que "resulta conveniente" efectuar una redistribución de los recursos.NacionalesEl miércolesPrensa
El Gobierno disolvió el Grupo Especial Antinarcotráfico de Rosario (GEANRO), que había sido creado en mayo de 2024, tras destacar la mejora en los indicadores de criminalidad alcanzada desde la implementación del Plan Bandera en octubre de ese año, por lo que "resulta conveniente" efectuar una redistribución de los recursos.
La medida se implementó a través de la Resolución 4/2026 del Ministerio de Seguridad, publicada este miércoles en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Alejandra Monteoliva.
Aunque Vialidad Nacional informó que se habilitó la circulación para todo tipo de vehículos, hay baja visibilidad producto del humo intenso de los incendios.