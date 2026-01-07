Milei ratificó su alineación geopolítica con EEUU

Luego de que el presidente Javier Milei respaldara la operación de Estados Unidos en Venezuela y la posterior captura del ex dictador Nicolás Maduro, negó que su alineación implicara afectará, de alguna forma, el vínculo comercial que el Argentina tiene con China. “Yo no voy a romper lazos comerciales con China”, aseveró.

A lo largo de su mandato, el jefe de Estado buscó reforzar los lazos con el gobierno estadounidense y su actual mandatario, Donald Trump. No obstante, aclaró que se trata de dos cuestiones distintas. “Siempre hablé de alianza geopolítica, porque una cosa es la geopolítica y después está la cuestión comercial”, diferenció Milei durante una entrevista para el canal de streaming Neura.

Asimismo, buscó evitar “lecturas perversas” al aclarar: “Yo no voy a romper lazos comerciales con China”. Sin embargo, el presidente consideró que esto no significaba poner en peligro su relación con su par norteamericano. Por esto, a modo de fundamentar su postura, indicó: “De hecho, Estados Unidos tiene lazos comerciales con China. Es decir, eso no quiere decir que yo no esté profundamente alineado geopolíticamente con Estados Unidos”.

“Trump está rediseñando el orden mundial. Y se dejó de pensar en términos de globalización, para pensarse en términos de geopolítica”, definió el mandatario al afirmar que “parte de la discusión de la geopolítica es terminar con el socialismo asesino. Llámese Venezuela, Cuba, Nicaragua y otro que va a ser superado en las elecciones, sin lugar a dudas”.

Bajo su punto de vista, su par estadounidense habría movido las fichas para provocar un “reordenamiento”, y señaló que “hay algunos jugadores que están mejor posicionados que otros”. Además, recordó: ”Nosotros hemos tomado una postura clara desde antes de ser electos, fue parte de nuestra plataforma electoral. Y quiero resaltar esto, siempre hablé de alianza geopolítica“.