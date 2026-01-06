Más de mil personas participaron de la llegada de los Reyes Magos

El jefe de la Policía, Diego Bustos, encabezó ayer la clausura de la XLVI edición de la Navidad Azul de la Policía de Salta que se realizó ayer en Plaza General Belgrano.

En la oportunidad, más de mil personas, entre niños y adultos, participaron de la llegada de los Reyes Magos y disfrutaron del repertorio de la Banda de Música Santa Cecilia. Durante el festejo hubo sorteos y entrega de regalos.

Las actividades iniciaron el 8 de diciembre con la inauguración del Pesebre, el rezo de la novena de Navidad, el canto de villancicos, entre otras actividades para niños. Fueron organizadas por los Departamentos de Bienestar y de Logística Policial y contó con la presencia de miembros de la Cúpula Policial.

Este evento forma parte de una serie de iniciativas organizadas por la Policía de Salta para promover la integración de los vecinos, especialmente durante las festividades navideñas.

Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación