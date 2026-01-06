La Fiscalía provincial confirmó que el incendio forestal que se registró en la zona de Puerto Patriada, en la localidad chubutense de El Hoyo, fue intencional, según informó el gobernador Ignacio Torres, quien le apuntó a los responsables y dijo que “van a terminar presos”.
ANMAT retira del mercado productos de Nestlé
La medida fue tomada debido a la posible presencia de una toxina en una de las materias primas utilizadas para la elaboración de los productos. Su consumo puede producir síndrome emético y diarreico.NacionalesEl martesPrensa
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) retiró del mercado una serie de productos de Nestlé Argentina S.A para bebés por una posible bacteria presente en una de las materias primas.
La decisión responde a "un retiro voluntario y preventivo del mercado de determinados lotes de productos destinados a lactantes", indicó el comunicado oficial del Ministerio de Salud.
La bacteria en cuestión es la Bacillus Cereus, que suele encontrarse en varios sitios, como el suelo y el agua, y puede formar "esporas como forma de resistencia frente a condiciones adversas", agregó el texto. A su vez, es capaz de producir toxinas como la Cereulida.
Este microorganismo puede provocar dos tipos de enfermedades: una es una intoxicación - conocida como síndrome emético- manifestada "con náuseas y vómitos de 1 a 6 horas luego de la ingesta del alimento contaminado con la toxina".
Por otro lado, figura el síndrome diarreico que se presenta con "diarrea, dolor abdominal y fiebre a las 8 a 16 horas post consumo". A su vez, la administración indicó que se encuentra "coordinando acciones con las autoridades sanitarias provinciales del país, a los fines de monitorear el retiro del mercado de los lotes involucrados de los productos mencionados".
Entre los productos retirados, figuran tanto unos de elaboración nacional -en la provincia de Santa Fe- como importados directamente de Suiza. A saber:
De Santa Fe
Fórmula láctea para lactantes en polvo
Marca: Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO
Presentación: 400 g
RNE N°: 21-114032
RNPA N°: 21-130136
Lotes y fechas de vencimiento:
Lote 517628872A – Vencimiento 31/12/2026
Lote 524128872A – Vencimiento 28/02/2027
Lote 524728872A – Vencimiento 31/03/2027
Fórmula láctea para lactantes en polvo
Marca: Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO
Presentación: 800 g
RNE N°: 21-114032
RNPA N°: 21-130136
Lotes y fechas de vencimiento:
Lote 517628872A – Vencimiento 31/12/2026
Lote 522828872A – Vencimiento 28/02/2027
Lote 524128872A – Vencimiento 28/02/2027
Lote 528928872A – Vencimiento 30/04/2027
Lote 528928872B – Vencimiento 30/04/2027
Lote 529028872A – Vencimiento 30/04/2027
Lote 533228872B – Vencimiento 31/05/2027
Lote 533328872A – Vencimiento 31/05/2027
De Suiza
Alimento para propósitos médicos específicos en polvo para lactantes
Marca: Nestlé Alfamino
Presentación: 400 g
RNE N°: 00-014591
RNPA N°: 079-00-022965
Lote y fecha de vencimiento:
Lote 51690017Y1 – Vencimiento 30/06/2027
Entre las sugerencias de la ANMAT, el organismo recomendó:
A la población que posea estos lotes "abstenerse de consumirlos";
Comunicarse con la empresa al 0800-999-8100 (opción 3) o vía e-mail a: [email protected];
A quienes los expenden y distribuyen, tanto en tiendas físicas como virtuales, "que lo retiren de la comercialización y se contacten con su proveedor";
El Gobierno puso en marcha el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que redefine quiénes acceden a los descuentos en las tarifas de luz y gas. A quiénes alcanza, quiénes deben reinscribirse y cómo funciona el nuevo esquema, paso a paso.