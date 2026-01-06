ANMAT retira del mercado productos de Nestlé

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) retiró del mercado una serie de productos de Nestlé Argentina S.A para bebés por una posible bacteria presente en una de las materias primas.

La decisión responde a "un retiro voluntario y preventivo del mercado de determinados lotes de productos destinados a lactantes", indicó el comunicado oficial del Ministerio de Salud.

La bacteria en cuestión es la Bacillus Cereus, que suele encontrarse en varios sitios, como el suelo y el agua, y puede formar "esporas como forma de resistencia frente a condiciones adversas", agregó el texto. A su vez, es capaz de producir toxinas como la Cereulida.

Este microorganismo puede provocar dos tipos de enfermedades: una es una intoxicación - conocida como síndrome emético- manifestada "con náuseas y vómitos de 1 a 6 horas luego de la ingesta del alimento contaminado con la toxina".

Por otro lado, figura el síndrome diarreico que se presenta con "diarrea, dolor abdominal y fiebre a las 8 a 16 horas post consumo". A su vez, la administración indicó que se encuentra "coordinando acciones con las autoridades sanitarias provinciales del país, a los fines de monitorear el retiro del mercado de los lotes involucrados de los productos mencionados".

Entre los productos retirados, figuran tanto unos de elaboración nacional -en la provincia de Santa Fe- como importados directamente de Suiza. A saber:

De Santa Fe



Fórmula láctea para lactantes en polvo

Marca: Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO

Presentación: 400 g

RNE N°: 21-114032

RNPA N°: 21-130136

Lotes y fechas de vencimiento:

Lote 517628872A – Vencimiento 31/12/2026

Lote 524128872A – Vencimiento 28/02/2027

Lote 524728872A – Vencimiento 31/03/2027

Fórmula láctea para lactantes en polvo

Marca: Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO

Presentación: 800 g

RNE N°: 21-114032

RNPA N°: 21-130136

Lotes y fechas de vencimiento:

Lote 517628872A – Vencimiento 31/12/2026

Lote 522828872A – Vencimiento 28/02/2027

Lote 524128872A – Vencimiento 28/02/2027

Lote 528928872A – Vencimiento 30/04/2027

Lote 528928872B – Vencimiento 30/04/2027

Lote 529028872A – Vencimiento 30/04/2027

Lote 533228872B – Vencimiento 31/05/2027

Lote 533328872A – Vencimiento 31/05/2027

De Suiza

Alimento para propósitos médicos específicos en polvo para lactantes

Marca: Nestlé Alfamino

Presentación: 400 g

RNE N°: 00-014591

RNPA N°: 079-00-022965

Lote y fecha de vencimiento:

Lote 51690017Y1 – Vencimiento 30/06/2027

Entre las sugerencias de la ANMAT, el organismo recomendó:

A la población que posea estos lotes "abstenerse de consumirlos";

Comunicarse con la empresa al 0800-999-8100 (opción 3) o vía e-mail a: [email protected];

A quienes los expenden y distribuyen, tanto en tiendas físicas como virtuales, "que lo retiren de la comercialización y se contacten con su proveedor";