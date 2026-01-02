El Gobierno oficializó el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal

A través de un decreto publicado en el primer Boletín Oficial del año, el Gobierno promulgó la Ley de Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal. La oficialización se da luego de que el Senado las sancionara el 26 de diciembre, con 46 votos a favor, 25 votos en contra y una abstención.

La normativa contempla gastos totales por $148 billones, con un superávit primario del 1,2% del PBI, una inflación proyectada del 10,1% para todo el año, un dólar a $1423 para diciembre de 2026 y un crecimiento del 5% del PBI.

En tanto, la ley de Inocencia Fiscal, también promulgada este viernes 2, busca incentivar el uso de los dólares del colchón mediante el depósito en los bancos de divisas que están fuera del sistema formal.

Los puntos claves del Presupuesto 2026

El Presupuesto 2026 que promulgó el Gobierno este viernes establece que la mayor parte del gasto se destinará a servicios sociales, con $106,5 billones, seguido por deuda pública ($14,1 billones) y servicios económicos ($11,4 billones).

El texto además establece restricciones para cubrir vacantes en la administración pública, salvo excepciones para áreas críticas como Salud, Seguridad y Defensa.

El Presupuesto 2026, el primero que Javier Milei logró se aprobara en el Congreso tras dos años de gestión, los siguientes puntos claves:

Prevé un crecimiento económico de 5% del Producto Bruto Interno (PBI);

Una inflación anual de 10,1%.

El dólar a $1423 para finales de diciembre del próximo año.

El superávit primario será de 1,5% del PBI y el financiero, de 0,2%.

Las exportaciones se incrementarán 10,6% a finales del año que viene.

Asigna $4,8 billones a las Universidades nacionales;

Eleva el gasto en jubilaciones, 5%; en Salud, 17% y en Educación, 8%.