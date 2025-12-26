El Móvil de Castración llega a barrio Santa Ana 3

Estos números derivan de los controles que se realizaron en diferentes puntos de la ciudad, con el objetivo de garantizar el orden y la seguridad de todos los vecinos. Además, se retiraron 1.436 rodados abandonados en las calles.
Para finalizar el año, la Municipalidad llegará a barrio Santa Ana 3 con el móvil de castración. La fecha fijada será este lunes 29 y martes 30 de diciembre. El equipo estará apostado sobre la manzana C casa 17.
Desde el área de Bienestar Animal se recuerda que los turnos deben solicitarse previamente al whatsapp 3874519025 y el cupo es de 30 atenciones por día.
Es de recordar que la castración no sólo es una cirugía que impide la reproducción en perros y gatos. En hembras evita la aparición de tumores y quistes ováricos, pseudopreñez y pseudo lactancia. En machos evita tumores testiculares y previene patologías prostáticas.
El objetivo del operativo es fomentar en los propietarios de los animales de compañía, la tenencia responsable.
Condiciones pre quirúrgicas a tener en cuenta:
+ Se castra a partir de los 5 meses hasta 8 años (sujeto a criterio veterinario)
+ El animal debe asistir con correa y bozal en caso de ser de raza agresiva
+ Debe estar en ayuno de 12 hs de sólidos y líquidos
+ El animal debe estar en buenas condiciones de higiene
+ Llevar una manta para el postquirúrgico
+ Las hembras no deben estar en celo o preñadas
+ En caso de haber parido se debe esperar 60 días como mínimo en perras y en gatas
+ Los felinos deben ser llevados en un bolso transportador
Esta enfermedad es prevenible con la colocación de una vacuna en la niñez. Salud Pública informa también la situación con respeto a otras enfermedades bajo vigilancia.