No se registraron atenciones por pirotecnia en el Hospital de Salud Animal

La Municipalidad, a través de la Subsecretaria de Bienestar Animal y Zoonosis informó que durante los días 24 y 25 de diciembre, el Hospital Municipal de Salud Animal brindó atención a un total de 11 animales.

De acuerdo a lo señalado por el titular del área, Matías Peretti, ninguno de los casos registrados estuvo relacionado con quemaduras ni con consecuencias derivadas del uso de pirotecnia.

“Las atenciones correspondieron principalmente a controles clínicos, casos de traumatismos y varios cuadros de gastroenteritis hemorrágica”, explicó el funcionario.

Desde el área remarcaron la importancia de continuar fortaleciendo las acciones de prevención y concientización sobre el cuidado responsable de los animales de compañía, especialmente en estas fechas.