No se registraron atenciones por pirotecnia en el Hospital de Salud Animal

Estos números derivan de los controles que se realizaron en diferentes puntos de la ciudad, con el objetivo de garantizar el orden y la seguridad de todos los vecinos. Además, se retiraron 1.436 rodados abandonados en las calles.
La Municipalidad, a través de la Subsecretaria de Bienestar Animal y Zoonosis informó que durante los días 24 y 25 de diciembre, el Hospital Municipal de Salud Animal brindó atención a un total de 11 animales.
De acuerdo a lo señalado por el titular del área, Matías Peretti, ninguno de los casos registrados estuvo relacionado con quemaduras ni con consecuencias derivadas del uso de pirotecnia.
“Las atenciones correspondieron principalmente a controles clínicos, casos de traumatismos y varios cuadros de gastroenteritis hemorrágica”, explicó el funcionario.
Desde el área remarcaron la importancia de continuar fortaleciendo las acciones de prevención y concientización sobre el cuidado responsable de los animales de compañía, especialmente en estas fechas.
Esta enfermedad es prevenible con la colocación de una vacuna en la niñez. Salud Pública informa también la situación con respeto a otras enfermedades bajo vigilancia.