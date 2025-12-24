Fiestas de Fin de Año: Cierran los bancos de todo el país

La resolución del Banco Central impacta en las operaciones de los usuarios de entidades bancarias, que se verán afectados durante las fiestas de fin de año.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó que se adhiere al asueto nacional dispuesto para hoy y 31 de diciembre, por lo que durante esas jornadas no habrá atención presencial en los bancos, que permanecerán cerrados, mientras que el sistema financiero ajustará su funcionamiento a un esquema especial.

La entidad informó que el Directorio le otorgó asueto a su personal en ambas fechas e invitó a las entidades de todo el país a adoptar la misma medida.

De esta manera, el cronograma indica que las sucursales bancarias permanecerán cerradas el 24, 25 y 31 de diciembre, así como también el 1 de enero de 2026.

Pese a que la atención no estará disponible, el BCRA recordó que los canales electrónicos estarán operativos, por lo que los clientes podrán realizar operaciones mediante home banking, aplicaciones móviles y cajeros automáticos.

Además, los usuarios podrán extraer efectivo en comercios adheridos, como supermercados, farmacias y estaciones de servicio.

