Fiestas de Fin de Año: Cierran los bancos de todo el país

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó que se adhiere al asueto nacional dispuesto para hoy y 31 de diciembre, por lo que durante esas jornadas no habrá atención presencial en los bancos, que permanecerán cerrados, mientras que el sistema financiero ajustará su funcionamiento a un esquema especial.

La entidad informó que el Directorio le otorgó asueto a su personal en ambas fechas e invitó a las entidades de todo el país a adoptar la misma medida.

De esta manera, el cronograma indica que las sucursales bancarias permanecerán cerradas el 24, 25 y 31 de diciembre, así como también el 1 de enero de 2026.

Pese a que la atención no estará disponible, el BCRA recordó que los canales electrónicos estarán operativos, por lo que los clientes podrán realizar operaciones mediante home banking, aplicaciones móviles y cajeros automáticos.

Además, los usuarios podrán extraer efectivo en comercios adheridos, como supermercados, farmacias y estaciones de servicio.