El 24 y 25 de diciembre el Registro Civil se activan las guardias

En el marco de las actividades que lleva adelante el Registro Civil, dependiente del Ministerio de Gobierno y Justicia, su titular Fernanda Ubiergo informó que durante los días 24 y 25 de diciembre se activarán las guardias de inscripción de nacimientos y defunciones.

Nacimientos y defunciones

Durante los días 24 y 25 de diciembre, y como ocurre todos los días del año, se podrán inscribir en la oficina del Hospital Materno Infantil los nacimientos que se produzcan en ese nosocomio.

En tanto, en la sede central de Almirante Brown 160 se registrarán los nacimientos ocurridos en el ámbito privado (clínicas, domicilios particulares u otros lugares), así como también las defunciones.

Las actividades volverán a la normalidad el próximo viernes 26 de diciembre, retomándose las atenciones habituales.



Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación