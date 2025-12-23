El 24 y 25 de diciembre el Registro Civil se activan las guardias

El Móvil de Castración llega a barrio Santa Ana 3
La atención será el lunes 29 y martes 30 de diciembre. Los vecinos que deseen obtener un turno podrán comunicarse al 3874519025. El móvil estará apostado en Mza C casa 17 de esa barriada.
El organismo trabaja todos los días del año, manteniendo guardias activas para cubrir las necesidades de la ciudadanía. Se podrán inscribir nacimientos y defunciones en la sede central de Almirante Brown 160, y únicamente nacimientos en el Hospital Materno Infantil.LocalesEl martesPrensa
En el marco de las actividades que lleva adelante el Registro Civil, dependiente del Ministerio de Gobierno y Justicia, su titular Fernanda Ubiergo informó que durante los días 24 y 25 de diciembre se activarán las guardias de inscripción de nacimientos y defunciones.
Nacimientos y defunciones
Durante los días 24 y 25 de diciembre, y como ocurre todos los días del año, se podrán inscribir en la oficina del Hospital Materno Infantil los nacimientos que se produzcan en ese nosocomio.
En tanto, en la sede central de Almirante Brown 160 se registrarán los nacimientos ocurridos en el ámbito privado (clínicas, domicilios particulares u otros lugares), así como también las defunciones.
Las actividades volverán a la normalidad el próximo viernes 26 de diciembre, retomándose las atenciones habituales.
Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación
La atención será el lunes 29 y martes 30 de diciembre. Los vecinos que deseen obtener un turno podrán comunicarse al 3874519025. El móvil estará apostado en Mza C casa 17 de esa barriada.
Desde el área de Bienestar de la Municipalidad informaron que, se atendieron 11 animales por causas diversas, principalmente controles, traumatismos y gastroenteritis.